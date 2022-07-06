Джонсон відмовився йти у відставку

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"Робота прем'єр-міністра полягає у тому, щоб провести країну крізь важкі часи", - зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

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Джерело, яке наближене до Джонсона, заявило Sky News, що він "продовжить боротьбу" і "абсолютно опирається" закликам до добровільного складання повноважень.

Телеканал ITV із посиланням на джерела зазначає: Джонсон заявив міністрам, що його відставка призведе до нестабільності в політиці й закликів до парламентських виборів, натомість потрібно зосередитись на "літі економічного зростання".

"Прем’єр-міністр свідомий того, що має мандат від 14 мільйонів людей, і єдиний варіант, коли він піде – це якщо партія забере цей мандат у нього", – заявило Sky News джерело, що наближене до лідера консерваторів.

Як зазначається, нинішній глава процедурного Комітету 1922 року сер Грем Бреді попередив Джонсона, що після переобрання глави комітету там можуть змінити правила й ініціювати черговий вотум недовіри. Очікується, що після відмови Джонсона йти у відставку про складання повноважень заявлять ще кілька членів його уряду – наразі ж ЗМІ нарахували приблизно 40 відставок.

Як відомо, попередній раз Джонсону спробували висловити недовіру 6 червня, тоді він зберіг посаду.

Додамо

Раніше шість міністрів покинули уряд Бориса Джонсона.

Так, менш ніж за добу свої посади залишили низка міністрів: голова мінфіну Ріші Сунак, міністр охорони здоров'я Саджід Джавід, міністр у справах дітей та сім'ї Вілл Квінс, міністр у справах шкіл Робін Волкер та інші.

Як зазначають ЗМІ, головна претензія не до результатів роботи чи курсу Консервативної партії, головна претензія особисто до прем'єра.