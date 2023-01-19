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Джонсон порівняв путіна з персонажем "товстуна" з роману Чарльза Діккенса

Київ • УНН

 • 1286067 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон порівняв путіна з персонажем "товстуна" з роману Чарльза Діккенса. Про це УНН пише посилаючись на AFP.

Джонсон порівняв путіна з персонажем "товстуна" з роману Чарльза Діккенса

Деталі

Виступаючи в Давосі, Джонсон сказав, що путін хотів представити війну в Україні як "ядерне протистояння між НАТО та росією".

"Нісенітниця. Він не має наміру використовувати ядерну зброю. Він як товстун із Діккенса. Він хоче, щоб у нас бігли мурашки по шкірі", - продовжив Джонсон.

"Він хоче, щоб ми подумали про це. Він ніколи цього не зробить", - продовжив він.

Джонсон стверджував, що путін ніколи не застосує ядерну зброю, тому що "ми вкинемо її на повний економічний кріогенний параліч" і що використання зброї призведе до того, що Китай та Індія повернуться проти Москви.

Він зробив коментарі про путіна, стверджуючи, що західні країни мають припинити зосереджуватися на кремлівському лідері та надати Україні більше зброї, щоб країна могла захистити себе.

"Вони збираються перемогти. Ми повинні допомогти їм виграти якнайшвидше", - сказав Джонсон.

Додамо

"Товстун" - персонаж першого роману Діккенса "Записки Піквікського клубу", якому приносило задоволення лякати тремтливу стару, кажучи їй: "Я хочу, щоб твоє тіло вкрилося мурашками".

Джонсон, який пішов у відставку у липні після серії скандалів, був одним із найближчих союзників України під час перебування при владі.

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