Джонсон сравнил путина с персонажем "толстяка" из романа Чарльза Диккенса

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Выступая в Давосе, Джонсон сказал, что путин хотел представить войну в Украине как "ядерное противостояние между НАТО и россией".

"Чушь. Он не намерен использовать ядерное оружие. Он как толстяк из Диккенса. Он хочет, чтобы у нас бежали мурашки по коже", - продолжил Джонсон.

"Он хочет, чтобы мы подумали об этом. Он никогда этого не сделает", - продолжил он.

Джонсон утверждал, что путин никогда не применит ядерное оружие, потому что "мы ввергнем его в полный экономический криогенный паралич" и что использование оружия приведет к тому, что Китай и Индия отвернутся против Москвы.

Он сделал комментарии о путине, утверждая, что западные страны должны прекратить фокусироваться на кремлевском лидере и предоставить Украине больше оружия, чтобы страна могла защитить себя.

"Они собираются победить. Мы должны помочь им выиграть как можно быстрее", - сказал Джонсон.

Добавим

"Толстяк" - персонаж первого романа Диккенса "Записки Пиквикского клуба", которому доставляло удовольствие пугать дрожащую старуху, говоря ей: "Я хочу, чтобы твое тело покрылось мурашками"

Джонсон, ушедший в отставку в июле после серии скандалов, был одним из ближайших союзников Украины во время пребывания у власти.