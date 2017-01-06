Дж.Олівер закриває шість своїх ресторанів через Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Відомий кулінар та ресторатор Джеймі Олівер оголосив про закриття шістьох зі 42-х своїх ресторанів італійської кухні у Британії. Причиною такого рішення у компанії Джеймі Олівера називають жорстку конкуренцію на ринку та економічну невизначеність, викликану "брекзитом", передає УНН із посиланням на ВВС.
Як відзначає ЗМІ, вихід Британії з Євросоюзу та зниження курсу фунту до євро призвели до здорожчання інгредієнтів, які ресторани закуповують в Італії.
Щоб бути прибутковими, Jamie's Italian мають продавати 3 тис. обідів на тиждень, відзначають у компанії.
Тож незабаром припинять роботу заклади Jamie's Italian в Абердині, Челтенхемі, Ексетері, Танбрідж Велсі, а також два аутлети у лондонських районах Річмонд і Ладгейт.
Їхній персонал спробують влашутвати в інших ресторанах.