Дж.Оливер закрывает шесть своих ресторанов из-за Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Известный кулинар и ресторатор Джейми Оливер объявил о закрытии шести из 42-х своих ресторанов итальянской кухни в Британии. Причиной такого решения в компании Джейми Оливера называют жесткую конкуренцию на рынке и экономическую неопределенность, вызванную "брекзитом", передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как отмечает СМИ, выход Британии из Евросоюза и снижение курса фунта к евро привели к подорожанию ингредиентов, которые рестораны закупают в Италии.
Чтобы быть прибыльными, Jamie's Italian должны продавать 3 тыс. обедов в неделю, отмечают в компании.
Поэтому в скором времени прекратят работу заведения Jamie's Italian в Абердине, Челтенхеме, Эксетере, Танбридже, Уэллсе, а также два аутлета в лондонских районах Ричмонд и Ладгейт.
Их персонал попытаются устроить в других ресторанах.