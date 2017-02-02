Дж.Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансами

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55997 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 137709 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 137248 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 116610 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 129055 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 83554 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92015 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98312 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89421 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 217528 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
1.7м/с
32%
Популярнi новини

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 34376 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 38571 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 16276 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

10:46 • 15896 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 38826 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 137255 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 217531 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 368312 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 303809 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 412278 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Андрій Єрмак

Берні Сандерс

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Суми

Сполучені Штати

Харків

Європа

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 8284 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 29622 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 26645 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 116613 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 31873 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

«Калібр» (сімейство ракет)

Дж.Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансами

Київ • УНН

 • 8938 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Відомий американський актор Джонні Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансовими питаннями, звинувачуючи її в недобросовісному веденні справ, передає УНН з посиланням на ВВС.

Дж.Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансами

У свою чергу представники фірми Management Group твердять, що проблема не в них, а у звичці Дж.Деппа витрачати щомісяця близько 2 млн доларів.

За словами представників відповідача, понад 75 млн доларів актор віддав за придбання 14 будинків.

Ще у 3 млн обійшлася посмертна церемонія на честь письменника Хантера Стоктона Томпсона. Його прах розвіяли за допомогою спеціальної гармати.

Компанія Management Group звернулася до суду із зустрічним позовом після того, як зажадав від них 25 млн доларів.

За словами представників компанії, Дж.Депп несе повну відповідальність за всі фінансові проблеми, з якими зараз зіткнувся.

У поданих до суду документах, які потрапили до журналістів сайту Deadline, зірку Голлівуду звинувачують, зокрема, в таких витратах:

-18 млн дол. на купівлю 45-метрової яхти;

- 4 млн дол. на придбання музичного лейблу, що провалився;

- 3 млн дол. на те, щоб розвіяти з гармати прах письменника Хантера С.Томпсона;

- 300 тис. дол.на місяць на утримання персоналу із 40 осіб;

- 200 тис. дол. на місяць на перельоти на приватних літаках;

- 150 тис. дол. на місяць на цілодобову охорону;

- 30 тис. дол.на місяць на купівлю та імпорт вин.

Актор також оплачує оренду 12 складів, де зберігається його колекція пам'ятних речей, пов'язаних із Голлівудом, твердять у Management Group.

Як повідомляв УНН, зірка Голлівуду Джонні Депп і актриса Ембер Херд офіційно розлучені.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,085.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,585.65