Дж.Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Відомий американський актор Джонні Депп судиться з компанією, яка займалася його фінансовими питаннями, звинувачуючи її в недобросовісному веденні справ, передає УНН з посиланням на ВВС.
У свою чергу представники фірми Management Group твердять, що проблема не в них, а у звичці Дж.Деппа витрачати щомісяця близько 2 млн доларів.
За словами представників відповідача, понад 75 млн доларів актор віддав за придбання 14 будинків.
Ще у 3 млн обійшлася посмертна церемонія на честь письменника Хантера Стоктона Томпсона. Його прах розвіяли за допомогою спеціальної гармати.
Компанія Management Group звернулася до суду із зустрічним позовом після того, як зажадав від них 25 млн доларів.
За словами представників компанії, Дж.Депп несе повну відповідальність за всі фінансові проблеми, з якими зараз зіткнувся.
У поданих до суду документах, які потрапили до журналістів сайту Deadline, зірку Голлівуду звинувачують, зокрема, в таких витратах:
-18 млн дол. на купівлю 45-метрової яхти;
- 4 млн дол. на придбання музичного лейблу, що провалився;
- 3 млн дол. на те, щоб розвіяти з гармати прах письменника Хантера С.Томпсона;
- 300 тис. дол.на місяць на утримання персоналу із 40 осіб;
- 200 тис. дол. на місяць на перельоти на приватних літаках;
- 150 тис. дол. на місяць на цілодобову охорону;
- 30 тис. дол.на місяць на купівлю та імпорт вин.
Актор також оплачує оренду 12 складів, де зберігається його колекція пам'ятних речей, пов'язаних із Голлівудом, твердять у Management Group.
Як повідомляв УНН, зірка Голлівуду Джонні Депп і актриса Ембер Херд офіційно розлучені.