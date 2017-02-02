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Financial Times

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Дж.Депп судится с компанией, которая занималась его финансами

Киев • УНН

 • 8938 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Известный американский актер Джонни Депп судится с компанией, которая занималась его финансовыми вопросами, обвиняя ее в недобросовестном ведении дел, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Дж.Депп судится с компанией, которая занималась его финансами

В свою очередь представители фирмы Management Group утверждают, что проблема не в них, а в привычке Дж.Депп тратить ежемесячно около 2 млн долларов.

По словам представителей ответчика, более 75 млн долларов актер отдал за приобретение 14 домов.

Еще в 3 млн обошлась посмертная церемония в честь писателя Хантера Стоктона Томпсона. Его прах развеяли с помощью специальной пушки.

Компания Management Group обратилась в суд со встречным иском после того, как Дж.Депп потребовал от них 25 млн долларов.

По словам представителей компании, Дж.Депп несет полную ответственность за все финансовые проблемы, с которыми сейчас столкнулся.

В поданных в суд документах, которые попали к журналистам сайта Deadline, звезду Голливуда обвиняют, в частности, в таких расходах:

-18 млн долл. на покупку 45-метровой яхты;

- 4 млн долл. на приобретение музыкального лейбла, что провалился;

- 3 млн долл. на то, чтобы развеять из пушки прах писателя Хантера С.Томпсона;

- 300 тыс. дол.на месяц на содержание персонала из 40 человек;

- 200 тыс. долл. в месяц на перелеты на частных самолетах;

- 150 тыс. долл. в месяц на круглосуточную охрану;

- 30 тыс. дол.на месяц на покупку и импорт вин.

Актер также оплачивает аренду 12 складов, где хранится его коллекция памятных вещей, связанных с Голливудом, утверждают в Management Group.

Как сообщал УНН, звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены .

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