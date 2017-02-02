Дж.Депп судится с компанией, которая занималась его финансами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Известный американский актер Джонни Депп судится с компанией, которая занималась его финансовыми вопросами, обвиняя ее в недобросовестном ведении дел, передает УНН со ссылкой на ВВС .
В свою очередь представители фирмы Management Group утверждают, что проблема не в них, а в привычке Дж.Депп тратить ежемесячно около 2 млн долларов.
По словам представителей ответчика, более 75 млн долларов актер отдал за приобретение 14 домов.
Еще в 3 млн обошлась посмертная церемония в честь писателя Хантера Стоктона Томпсона. Его прах развеяли с помощью специальной пушки.
Компания Management Group обратилась в суд со встречным иском после того, как Дж.Депп потребовал от них 25 млн долларов.
По словам представителей компании, Дж.Депп несет полную ответственность за все финансовые проблемы, с которыми сейчас столкнулся.
В поданных в суд документах, которые попали к журналистам сайта Deadline, звезду Голливуда обвиняют, в частности, в таких расходах:
-18 млн долл. на покупку 45-метровой яхты;
- 4 млн долл. на приобретение музыкального лейбла, что провалился;
- 3 млн долл. на то, чтобы развеять из пушки прах писателя Хантера С.Томпсона;
- 300 тыс. дол.на месяц на содержание персонала из 40 человек;
- 200 тыс. долл. в месяц на перелеты на частных самолетах;
- 150 тыс. долл. в месяц на круглосуточную охрану;
- 30 тыс. дол.на месяц на покупку и импорт вин.
Актер также оплачивает аренду 12 складов, где хранится его коллекция памятных вещей, связанных с Голливудом, утверждают в Management Group.
Как сообщал УНН, звезда Голливуда Джонни Депп и актриса Эмбер Херд официально разведены .