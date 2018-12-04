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Двоє поранених моряків самостійно виходять на прогулянки - омбудсмен

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Двоє з трьох поранених українських моряків, які утримуються у московському СІЗО “Матросская тишина” можуть самостійно виходити на прогулянки. Про це у Facebook повідомляє Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, передає УНН.

Двоє поранених моряків самостійно виходять на прогулянки - омбудсмен

“Тільки що інформацію про умови утримання в слідчих ізоляторах Російської Федерації наших військовополонених та стан здоров’я поранених моряків отримала від Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової... Двоє з них вже виходять на прогулянки. Вони мають легкі ураження рук, у одного з них — пошкоджене сухожилля. Але, за її словами, це не призведе до ускладнень. У третього полоненого поранення обох ніг. Йому надано засоби пересування — милиці, і його камера обладнана зручностями для пересування”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначила Денісова, її колега запевнила, що полонені отримують необхідне лікування, медикаменти, їм надано теплий одяг та взуття.

“Скарг на харчування від них не надходило. Єдине побажання щодо заміни чайника має сьогодні бути розглянуте керівництвом установи, де вони перебувають”, — передала слова російського Обмудсмана Денісова.

Вона зазначила, що стану погіршення здоров’я наших військовополонених у СІЗО “Лефортово” не спостерігалось, вони також забезпечені теплими речами.

При цьому Денісова зазначила, що за наявною у неї інформацією для хлопців вже відкрито внутрішньотюремні рахунки, на які можна буде в подальшому перераховувати кошти.

“Тетяна Москалькова повідомила, що український консул може їх відвідати. Проте, за інформацією нашого консула, до цього часу офіційного дозволу на відвідування від російської влади він ще не отримав”, — написала Денісова.

Щодо спілкування родичів з моряками, продовжила вона, то, за словами Москалькової, це можливо лише після завершення слідчих дій, які наразі проводить "слідчий з Керчі".

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини зобов’язав Російську Федерацію забезпечити належну медичну допомогу полоненим службовцям ВМС України.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.

24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.

У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.

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