Двое раненых моряков самостоятельно выходят на прогулки - омбудсмен

"Только что информацию об условиях содержания в следственных изоляторах Российской Федерации наших военнопленных и состояние здоровья раненых моряков получила от Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой ... Двое из них уже выходят на прогулки. Они имеют легкие поражения рук, у одного из них - поврежденное сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлено средства передвижения - костыли, и его камера оборудована удобствами для передвижения", - говорится в сообщении.

Как отметила Денисова, ее коллега заверила, что пленные получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлено теплую одежду и обувь.

"Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно сегодня быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", - передала слова российского обмудсмана Денисова.

Она отметила, что ухудшения здоровья наших военнопленных в СИЗО "Лефортово" не наблюдалось, они также снабжены теплыми вещами.

При этом Денисова отметила, что по имеющейся у нее информации для ребят уже открыто внутренне тюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства.

"Татьяна Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации нашего консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил", - написала Денисова.

Относительно общения родственников с моряками, продолжила она, то, по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь по Керчи".

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию обеспечить надлежащую медицинскую помощь пленным служащим ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.