Двое раненых моряков самостоятельно выходят на прогулки - омбудсмен

$41.190.15
45.550.30
ukru
Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
Эксклюзив
06:18 • 9942 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 93025 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 199587 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 153356 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 220287 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 260484 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 217081 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 248638 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208690 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 495435 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

6.5м/с
71%
Популярные новости

Израиль расширяет наступление на Газу после ракетного обстрела со стороны ХАМАС - СМИ

6 апреля, 22:08 • 10954 просмотра

Маск осудил "тех, кто поощряет войну", призвав "остановить бойню"

6 апреля, 22:36 • 13870 просмотра

Защитить большие территории от "баллистики" невозможно - Игнат

6 апреля, 23:03 • 15348 просмотра

The Telegraph: США могут поставить Киеву ультиматум - либо мирное соглашение путина, либо потеря поддержки

7 апреля, 00:37 • 18651 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

05:04 • 7948 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 274554 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 249714 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 335293 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 495437 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 586383 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 37151 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 220293 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 82674 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 78744 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 84183 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Двое раненых моряков самостоятельно выходят на прогулки - омбудсмен

Киев • УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Двое из трех раненых украинских моряков, которые содержатся в московском СИЗО "Матросская тишина" могут самостоятельно выходить на прогулки. Об этом в Facebook сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, передает УНН.

Двое раненых моряков самостоятельно выходят на прогулки - омбудсмен

"Только что информацию об условиях содержания в следственных изоляторах Российской Федерации наших военнопленных и состояние здоровья раненых моряков получила от Уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой ... Двое из них уже выходят на прогулки. Они имеют легкие поражения рук, у одного из них - поврежденное сухожилие. Но, по ее словам, это не приведет к осложнениям. У третьего пленного ранения обеих ног. Ему предоставлено средства передвижения - костыли, и его камера оборудована удобствами для передвижения", - говорится в сообщении.

Как отметила Денисова, ее коллега заверила, что пленные получают необходимое лечение, медикаменты, им предоставлено теплую одежду и обувь.

"Жалоб на питание от них не поступало. Единственное пожелание по замене чайника должно сегодня быть рассмотрено руководством учреждения, где они находятся", - передала слова российского обмудсмана Денисова.

Она отметила, что ухудшения здоровья наших военнопленных в СИЗО "Лефортово" не наблюдалось, они также снабжены теплыми вещами.

При этом Денисова отметила, что по имеющейся у нее информации для ребят уже открыто внутренне тюремные счета, на которые можно будет в дальнейшем перечислять средства.

"Татьяна Москалькова сообщила, что украинский консул может их посетить. Однако, по информации нашего консула, до сих пор официального разрешения на посещение от российских властей он еще не получил", - написала Денисова.

Относительно общения родственников с моряками, продолжила она, то, по словам Москальковой, это возможно только после завершения следственных действий, которые сейчас проводит "следователь по Керчи".

Напомним, Европейский суд по правам человека обязал Российскую Федерацию обеспечить надлежащую медицинскую помощь пленным служащим ВМС Украины.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.

24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.

В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоКриминал и ЧП
Brent
$63.35
Bitcoin
$74,809.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$34.11
Золото
$3,048.10
Ethereum
$1,437.39