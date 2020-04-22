Двоє медиків померли від коронавірусу на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 квітня. УНН. На Кіровоградщині 13 людей померли від коронавірусу, двоє з них – медики. Про це журналістам повідомила головний санітарний лікар Кіровоградщини Надія Оперчук, інформує УНН.
"Ми маємо 13 осіб, які померли від ускладнення коронавірусної інфекції. Це особи похилого віку, понад 70-88 років, одна із них була ВІЛ-інфікованою. На жаль, маємо два летальні випадки і серед медичних працівників у Кропивницькому", - сказала Надія Оперчук.
Загалом в області виявили 251 інфікованого коронавірусом.
Як повідомлялося раніше в УНН, в Україні зафіксовано 6592 випадки COVID-19, з них 174 - летальні.