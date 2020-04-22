Двое медиков умерли от коронавируса в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 апреля. УНН. В Кировоградской области 13 человек умерли от коронавируса, двое из них - медики. Об этом журналистам сообщила главный санитарный врач Кировоградской области Надежда Оперчук, информирует УНН.
"Мы имеем 13 человек, умерших от осложнений коронавирусной инфекции. Это пожилые люди, более чем 70-88 лет, одна из них была ВИЧ-инфицированной. К сожалению, имеем два летальных исхода и среди медицинских работников в Кропивницком", - сказала Надежда Оперчук.
Всего в области обнаружили 251 инфицированного коронавирусом.
Как сообщалось ранее в УНН, в Украине зафиксировано 6592 случая COVID-19, из них 174 - летальные.