Двоє людей з діагнозом "ботулізм" потрапили до лікарні на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Двоє мешканців села Мульчиці Володимирецького району Рівненської області, 20 річний юнак та 46 річна жінка (випадки епідеміологічно не пов'язані між собою), внаслідок вживання недоброякісних продуктів, захворіли на ботулізм. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України, передає УНН.
"Хворі знаходяться на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні в ДЗ СМСЧ № 3 МОЗ України м.Вараш із характерними симптомами: розлад зору ("туман", "сітка перед очима", двоїння очах), вираженою сухістю в роті, м’язовою слабкістю, утрудненим диханням та ковтання. Перебіг хвороби – середньої важкості. Хворим введена антиботулінічна полівалентна сироватка. В лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ "Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України" діагноз ботулізм лабораторно підтвердили у двох випадках", - повідомили медики.
Лікарі додали, що хворі споживали консервовану ковбасу домашнього приготування. Зазвичай захворювання на ботулізм трапляється після вживання тушонки, ковбаси та в'яленої риби власного приготування.
Як повідомляв УНН, ботулізм за тиждень підхопили троє українців.