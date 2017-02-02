Дві вантажівки з гумдопомогою відправили до Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. До Авдіївки з Дніпра їде дві вантажні фури з гуманітарною допомогою. Про це кореспонденту УНН розповів прес-офіцер оперативно-тактичного угрупування “Донецьк” Володимир Лазарєв.
“З Дніпра караван іде з гуманітаркою. Везуть теплі речі, харчі, консерви. Вантажні фури повністю вщент заповнені, дві вантажні фури”, — сказав він.
Також речник зазначив, що інтенсивність ворожих обстрілів в Авдіївці була значною, тому що бойовики почали стріляти з усіх видів озброєння, як важкого, так і стрілецького.
“"Град", гармати калібру 152, 122 калібру, міномети 120 калібру та 82. Танки гатили більше 20 пострілів, гранатомети, великокаліберні кулемети. Тобто вся зброя наявна, яка є у російських бандформувань, використовується зараз по Авдіївці”, — додав В.Лазарєв.
Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.