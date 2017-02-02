Два грузовика с гуманитарной помощью отправили в Авдеевку
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Авдеевку из Днепра едут две грузовые фуры с гуманитарной помощью. Об этом корреспонденту УНН рассказал пресс-офицер оперативно-тактической группировки "Донецк" Владимир Лазарев.
"Из Днепра караван идет с гуманитаркой. Везут теплые вещи, продукты, консервы. Грузовые фуры полностью заполнены, две грузовые фуры", - сказал он.
Также спикер отметил, что интенсивность вражеских обстрелов в Авдеевке была значительной, так как боевики начали стрелять из всех видов вооружения, как тяжелого, так и стрелкового.
""Град", пушки калибра 152, 122 калибра, минометы 120 калибра и 82. Танки били более 20 раз, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. То есть все оружие которое имеется у российских бандформирований, используется сейчас по Авдеевке", - добавил В.Лазарев.
Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.