Два грузовика с гуманитарной помощью отправили в Авдеевку

"Из Днепра караван идет с гуманитаркой. Везут теплые вещи, продукты, консервы. Грузовые фуры полностью заполнены, две грузовые фуры", - сказал он.

Также спикер отметил, что интенсивность вражеских обстрелов в Авдеевке была значительной, так как боевики начали стрелять из всех видов вооружения, как тяжелого, так и стрелкового.

""Град", пушки калибра 152, 122 калибра, минометы 120 калибра и 82. Танки били более 20 раз, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы. То есть все оружие которое имеется у российских бандформирований, используется сейчас по Авдеевке", - добавил В.Лазарев.

Напомним, Авдеевку в последние дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов.

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура.

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.



