Двадцять нових тролейбусів прибули у Кропивницький
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 7 лютого. УНН. У Кропивницький прибули двадцять нових тролейбусів. Останній з них привезли в обласний центр вчора о 21.00. Про це в коментарі кореспонденту УНН повідомив директор КП “Електротранс” Олександр Луценко.
За його словами, 18 тролейбусів вже працюють на лінії, два інших проходять підготовку.
“Ми їх готуємо до техоглядів, змащуємо, обкатуємо, проходимо техогляд, отримуємо техталон і запускаємо на лінію”, — повідомив О.Луценко.
Новий транспорт був закуплений у Дніпрі і обійшовся місту приблизно у 80 млн грн.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, нові тролейбуси презентували у Кропивницькому.