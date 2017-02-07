Двадцать новых троллейбусов прибыли в Кропивницкий
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 7 февраля. УНН. В Кропивницкий прибыли двадцать новых троллейбусов. Последний из них привезли в областной центр вчера в 21:00. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщил директор КП "Электротранс" Александр Луценко.
По его словам, 18 троллейбусов уже работают на линии, еще два проходят подготовку.
"Мы их готовим к техосмотру, смазываем, обкатываем, проходим техосмотр, получаем техталон и запускаем на линию", - сообщил А.Луценко.
Новый транспорт был закуплен в Днепре и обошелся городу примерно в 80 млн грн.
Напомним, как сообщал УНН, новые троллейбусы представили в Кропивницком.