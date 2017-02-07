Двадцать новых троллейбусов прибыли в Кропивницкий

По его словам, 18 троллейбусов уже работают на линии, еще два проходят подготовку.

"Мы их готовим к техосмотру, смазываем, обкатываем, проходим техосмотр, получаем техталон и запускаем на линию", - сообщил А.Луценко.

Новый транспорт был закуплен в Днепре и обошелся городу примерно в 80 млн грн.

Напомним, как сообщал УНН, новые троллейбусы представили в Кропивницком.