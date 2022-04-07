Дуда закликав до демонтажу газопроводу "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю CNN закликав до демонтажу газопроводу "Північний потік-2", пише УНН.
Деталі
Дуда зазначив, що Польща виступає проти прокладання газопроводів між росією та Німеччиною, заявляючи, що це "політичні проекти", спрямовані на обхід Польщі та країн Балтії. Він закликав до демонтажу нового газопроводу "Північний потік-2", відзначає телеканал.
"Ми протестували проти цього з самого початку", - зазначив він.
"Росія шантажує не тільки Німеччину, зараз росія шантажує, по суті, всю Європу", - сказав Дуда.
"Факт, про що ми говоримо, що неможливо ввести ембарго на російський газ, неможливо ввести ембарго на російську нафту відразу", - додав він.
При цьому Дуда підкреслив, що санкції потрібно посилити.
"Санкції мають бути сильнішими... Санкційний режим має бути посилений", - сказав він.
Доповнення
Верховний представник ЄС з закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що нафтове ембарго не входить до нового пакету санкцій ЄС проти росії, але його обговорять вже 11 квітня, і це станеться.