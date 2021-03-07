Дублі Гладкого та Аллахяра принесли "Зорі" розгромний виграш над "Львовом"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Поєдинком "Зорі" та "Львова" продовжився 17-й тур чемпіонату України з футболу – Прем'єр-ліга, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
Зміна головного тренера завше є струсом для команди, після чого можливий будь-який результат. Тепер у такому становищі опинився “Львів”. Старт його нового наставника виявився вкрай складним: уже після першого тайму гості програвали в чотири голи (дублі оформили Олександр Гладкий та іранець Аллахяр). По перерві львів’яни спробували переломити хід подій на полі, втім, розрив у чотири м’ячі виявився надто великим — 4:0.
У підсумку, клубна рекордна переможна серія “Зорі” в Чемпіонаті тепер налічує сім ігор — клуб йде третім із 32 очками.
Доповнення
“Львів” залишається на останньому місці в чемпіонаті із 12-ма очками.