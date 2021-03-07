Дублі Гладкого та Аллахяра принесли "Зорі" розгромний виграш над "Львовом"

Деталі

Зміна головного тренера завше є струсом для команди, після чого можливий будь-який результат. Тепер у такому становищі опинився “Львів”. Старт його нового наставника виявився вкрай складним: уже після першого тайму гості програвали в чотири голи (дублі оформили Олександр Гладкий та іранець Аллахяр). По перерві львів’яни спробували переломити хід подій на полі, втім, розрив у чотири м’ячі виявився надто великим — 4:0.

У підсумку, клубна рекордна переможна серія “Зорі” в Чемпіонаті тепер налічує сім ігор — клуб йде третім із 32 очками.

Доповнення

“Львів” залишається на останньому місці в чемпіонаті із 12-ма очками.