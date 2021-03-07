Дубли Гладкого и Аллахяра принесли "Заре" разгромный выигрыш над "Львовом"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Поединком "Зари" и "Львова" продолжился 17-й тур чемпионата Украины по футболу - Премьер-лига, передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
Смена главного тренера всегда является встряской для команды, после чего возможен любой результат. Теперь в таком положении оказался “Львов”. Старт его нового наставника оказался крайне сложным: уже после первого тайма гости проигрывали в четыре гола (дубли оформили Александр Гладкий и иранец Аллахяр). После перерыва львовяне попытались переломить ход событий на поле, впрочем, разрыв в четыре мяча оказался слишком большим — 4:0.
В итоге, клубная рекордная победная серия “Зари” в чемпионате теперь насчитывает семь игр — клуб идет третьим с 32 очками.
Дополнение
“Львов” остается на последнем месте в чемпионате с 12 очками.