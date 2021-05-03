Дубль Роналду врятував "Ювентус" від втрати очок у Серії А

Деталі

На старті зустрічі "зебри" швидко розіграли м'яч зі штрафного після якого відзначився Науель. Тільки в заключній 10-хвилинці Кріштіану Роналду подарував "старій синьйорі" бажані три пункти. Спочатку португалець забив з пенальті, а згодом головою направив м'яч поміж ніг голкіперу "Удінезе" – 2:1.

Відзначимо, що в інших поєдинках "Болонья" розписала бойову нічию із "Болоньєю" – 3:3, а "Наполі" не зумів обіграти "Кальярі" – 1:1.

Доповнення

"Ювентус" із 69 очками зрівнявся із "Аталантою" і "Міланом" – ділять з 2-го по 4-ті місця.