Дубль Роналду спас "Ювентус" от потери очков в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Ювентус" провел выездной поединок с "Удинезе", передает корреспондент УНН.
Детали
На старте встречи “зебры” быстро разыграли мяч со штрафного после которого отличился Науэль. Только в заключительной 10-минутке Криштиану Роналду подарил “старой синьоре” желаемые три пункта. Сначала португалец забил с пенальти, а затем головой направил мяч между ног голкиперу “Удинезе” — 2:1.
Отметим, что в других поединках “Болонья” расписала боевую ничью с “Болоньей” — 3:3, а “Наполи” не сумел обыграть “Кальяри” — 1:1.
Дополнение
“Ювентус” с 69 очками сравнялся с “Аталанты” и “Миланом” — делят со 2-го по 4-е места.