Дубль хорватського легіонера подарував "Дніпро-1" шосту перемогу в УПЛ

Деталі

Зіркою поєдинку став півзахисник з Хорватії у складі “Дніпра-1” Маріо Чуже. В додатковий час до першого тайму він розібрався із суперником у чужій карній зоні та проштовхнув ігровий снаряд у сітку воріт, а також на 3-й компенсованій хвилині до матчу зіграв на добиванні після удару зі штрафного від свого партнера по команді — 0:2.

Зазначимо, що “Дніпро-1” не програє в чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 6-ти матчів.

Доповнення

“Десна” може зазнала 30-ї поразки в своїй історії виступів в УПЛ і з 30 очками займає 5-й рядок. “Дніпро-1” йде 8-м.