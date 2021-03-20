Дубль хорватського легіонера подарував "Дніпро-1" шосту перемогу в УПЛ

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Другий поєдинок суботньої частини 19 туру УПЛ пройшов за участі "Десни" та "Дніпра-1" на полі чернігівців, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

Зіркою поєдинку став півзахисник з Хорватії у складі “Дніпра-1” Маріо Чуже. В додатковий час до першого тайму він розібрався із суперником у чужій карній зоні та проштовхнув ігровий снаряд у сітку воріт, а також на 3-й компенсованій хвилині до матчу зіграв на добиванні після удару зі штрафного від свого партнера по команді — 0:2.

Зазначимо, що “Дніпро-1” не програє в чемпіонаті впродовж рекордних для клубу 6-ти матчів.

Доповнення

“Десна” може зазнала 30-ї поразки в своїй історії виступів в УПЛ і з 30 очками займає 5-й рядок. “Дніпро-1” йде 8-м.

Українські Національні Новини

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