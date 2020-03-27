Дубілет повідомив, що не збирається повертатися в Кабмін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що він не буде входити до складу Кабміну Дениса Шмигаля, але доведе свої проекти до кінця. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram, передає УНН.
"З приводу моїх подальших планів. До складу Кабміну я входити не буду. При цьому я хочу довести до кінця частину проектів з топ-50 (минулий пост). Буду ними займатися ззовні - благо, досвід впровадження iGov в якості волонтера є", - написав Дмитро Дубілет.
Він також додав, що збирається повернутися в рідну стихію - в бізнес.
Нагадаємо, 5 березня Дмитро Дубілет повідомляв, що він може залишитися в Кабміні.
Також нагадаємо, 4 березня Верховна Рада розпустила Кабмін і звільнила прем'єр-міністра Олексія Гончарука.
По поводу моих дальнейших планов. В состав Кабмина я входить не буду. При этом я хочу довести до конца часть проектов из топ-50 (прошлый пост). Буду ими заниматься извне — благо, опыт внедрения iGov в качестве волонтера есть. Сейчас возвращаюсь в родную стихию — в бизнес. Всем желаю пережить карантин с наименьшими потерями и, конечно, здоровья.