Дубилет сообщил, что не собирается возвращаться в Кабмин

КИЕВ. 27 марта. УНН. Бывший министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что он не будет входить в состав Кабмина Дениса Шмыгаля, но доведет свои проекты до конца. Об этом он написал на своей странице в Instagram, передает УНН.