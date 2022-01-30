ДТП з рейсовим автобусом на трасі Київ-Чоп: у лікарні перебуває шестеро людей

Цитата

"Наразі до лікарні госпіталізовано 6 людей", - повідомили у поліції.

Деталі

Зазначимо, що за даними ЗМІ, одна з постраждалих жінок наразі перебуває у реанімації. Її стан тяжкий, а 34-річного водія автобусу вже викликали на допит до поліції.

Що було раніше

На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус “Харків-Слупськ (Польща)” потрапив у ДТП, постраждали 14 людей.

Поліція вже відкрила провадження за фактом аварії.