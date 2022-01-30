ДТП з рейсовим автобусом на трасі Київ-Чоп: у лікарні перебуває шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. З 14 постраждалих у ДТП з рейсовим автобусом на трасі Київ-Чоп у лікарні перебуває шестеро людей. Про це УНН повідомили в поліції Львівської області.
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"Наразі до лікарні госпіталізовано 6 людей", - повідомили у поліції.
Деталі
Зазначимо, що за даними ЗМІ, одна з постраждалих жінок наразі перебуває у реанімації. Її стан тяжкий, а 34-річного водія автобусу вже викликали на допит до поліції.
Що було раніше
На трасі Київ-Чоп рейсовий автобус “Харків-Слупськ (Польща)” потрапив у ДТП, постраждали 14 людей.
Поліція вже відкрила провадження за фактом аварії.