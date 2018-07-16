ДТП на Закарпатті: голова Перечинської РДА керував авто на єврономерах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Голова Перечинської районної державної адміністрації під час ДТП, внаслідок якої загинули дві жінки, їхав на автомобілі на словацьких номерах. Про це УНН повідомили в поліції.
"Він їхав на авто з реєстрацією Словацької республіки, а також був з пасажиром", - проінформували в поліції.
Нагадаємо, голова Перечинської районної державної адміністрації у стані алкогольного сп'яніння, перебуваючи за кермом автомобіля, збив двох жінок, одна з яких померла у лікарні.
Прокуратура Закарпатської області подала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо голови Перечинської РДА.
Згодом у лікарні померла друга жінка, постраждала внаслідок ДТП.