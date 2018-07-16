ДТП на Закарпатье: глава Перечинской РГА управлял авто на еврономерах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Глава Перечинской районной государственной администрации в ДТП, в результате которого погибли две женщины, ехал на автомобиле на словацких номерах. Об этом УНН сообщили в полиции.
"Он ехал на машине с регистрацией Словацкой республики, а также был с пассажиром", - проинформировали в полиции.
Напомним, глава Перечинской районной государственной администрации в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем автомобиля, сбил двух женщин, одна из которых умерла в больнице.
Прокуратура Закарпатской области подала в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении главы Перечинской РГА.
Впоследствии в больнице скончалась вторая женщина, пострадавшая в результате ДТП.