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Актуальне
ДСНС готові впровадити незалежний аудит пожежної та промислової безпеки для покращення бізнес-клімату

ДСНС готові впровадити незалежний аудит пожежної та промислової безпеки для покращення бізнес-клімату

Київ • УНН

 • 113894 перегляди

В Україні запроваджується незалежний аудит пожежної та техногенної безпеки, який дозволить бізнесу оцінити рівень безпеки та усунути недоліки без штрафних санкцій.

В Україні запроваджують незалежний аудит пожежної й техногенної безпеки. За даними ДСНС цей механізм дозволить суб’єктам господарювання з середнім і незначним ступенями ризику оцінити свої об'єкти кваліфікованими фахівцями й відтермінувати планові перевірки ДСНС. Як це працює обговорили під час круглого столу з питань впровадження аудиту і функціонування відповідних е-реєстрів, передає УНН.

Рішення щодо запровадження в Україні механізму аудиту пожежної й техногенної безпеки є дійсно новаційним і відповідає вимогам часу. Його реалізація допоможе підприємцям кваліфіковано оцінити рівень безпеки на їхніх об’єктах й у разі потреби - усунути недоліки без застосування будь-яких стягнень. ДСНС, зі свого боку, ще більше зусиль зможе зосередити на викликах, пов’язаних із подоланням наслідків російської збройної агресії, і в той же час матиме розуміння рівня пожежної та техногенної безпеки на підприємствах. 

 - підкреслив Володимир Демчук, т.в.о. голови ДСНС України.

Деталі

Зазначається, що механізм аудиту пожежної та техногенної безпеки й добровільного страхування наразі впроваджується в Україні для суб’єктів господарювання з середнім і незначним ступенями ризику та є абсолютно новим європейським підходом задля покращення бізнес-клімату в державі. Демчук зазначив, що нормативна база для запуску процесу цього аудиту вже готова,

Т.в.о. Голови ДСНС пояснив, що цей аудит є добровільним, й не тягне за собою негативних наслідків і санкцій. Навпаки, він дасть змогу зменшити бізнесу кількість планових перевірок, збільшити період між ними й посилити гарантії відшкодування збитків у разі порушення підприємствами вимог пожежної та техногенної безпеки.

Володимир Демчук додав, що ДСНС створила і впроваджує в роботу нові електронні сервіси для забезпечення організації аудиту та добровільного страхування цивільної відповідальності. "Ми і надалі продовжуватимемо вдосконалювати всі ці процеси, адже зацікавлені, щоб бізнес відчував підтримку з боку державних інституцій, з боку безпосередньо ДСНС. Наша основна мета – зробити все максимально простим і доступним та забезпечити посилення пожежної й техногенної безпеки в країні", - акцентував т.в.о. Голови ДСНС.

ДСНС створила е-реєстри щодо аудиту пожежної та техногенної безпеки14.02.24, 02:47 • 35525 переглядiв

Додатково

Голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко, який був присутній на зустрічі, зауважив, що впровадження цього аудиту є однією з ключових змін у контексті роботи ДСНС.

Сподіваюсь, що бізнес припинить вбачати в ДСНС один з контролюючих органів - тих, хто приходить і створює додатковий тиск на діяльність підприємств. А завдання, яке стоїть нині перед ДСНС, - це зробити систему peopleless, paperless, перевести все у сучасні механізми. 

- сказав нардепу Бондаренко.

Зі свого боку, президент Ліги страхових організацій України Віктор Берлін назвав механізм аудиту й страхування цивільної відповідальності правильним кроком, й запевнив, що страхові компанії готові приймати нові виклики й розвивати сферу страхових послуг.

Я дійсно вважаю і бажаю, щоб співпраця ДСНС з бізнесом стала прикладом для інших державних інституцій того, як працювати і впроваджувати новації. 

 - резюмував він.
Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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