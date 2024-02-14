ДСНС створила е-реєстри щодо аудиту пожежної та техногенної безпеки
Київ • УНН
Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила електронні реєстри, щоб спростити реєстрацію бізнесу та підвищити пожежну безпеку, дозволивши незалежний аудит та страхування замість перевірок.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила і впроваджує в роботу нові електронні сервіси для забезпечення організації незалежного аудиту пожежної та техногенної безпеки суб’єктів господарювання. Мета створення е-реєстру – спростити ведення бізнесу та обмежити кількість різних перевірок. Але найголовніше – підвищити рівень пожежної безпеки. Про це повідомили на сайті ДСНС, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що в умовах повномасштабного вторгнення в Україні діє мораторій на проведення будь-яких заходів державного нагляду контролю, але свідомий бізнес все одно занепокоєний у тому числі й пожежною безпекою на своїх об’єктах.
Восени 2022 року Парламент ухвалив закон №2655-IX щодо дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності, який дає змогу суб’єктам господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику ініціювати на своїх об’єктах незалежний аудит відповідності вимогам пожежної й техногенної безпеки.
Це дозволить укласти договори страхування й зменшити кількість планових перевірок, збільшити період між ними й посилити гарантії відшкодування збитків у разі порушення бізнесом вимог пожежної безпеки.
На сьогодні у нас близько 205 тисяч суб’єктів господарювання з середнім і незначним ступенями ризику. У кожного суб’єкта є орієнтовно по 1-2 об’єкти, тобто загалом налічується 320-330 тис. об’єктів, які можуть піти шляхом аудиту і страхування
За умови наявності страхового поліса цивільної відповідальності планові перевірки суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику можуть не проводитися до 6 років поспіль, а з низьким ступенем ризику – до 10 років. Аудит не тягне за собою негативних наслідків і санкцій та є добровільним.
Доповнення
За понад рік із дня ухвалення закону вдалося провести велику підготовчу роботу й наразі на сайті ДСНС запрацювала електронна форма, через яку зацікавлені організації й експерти можуть подати документи для проходження професійної атестації та отримання кваліфікаційного сертифіката.
Окрім того, впроваджено е-реєстр організацій, які проводять аудит пожежної та техногенної безпеки, та експертів у сфері пожежної і техногенної безпеки, куди вноситимуть записи про видані сертифікати, та Реєстр договорів страхування, укладених за результатами аудиту й отриманих актів.
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