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ДСНС створила е-реєстри щодо аудиту пожежної та техногенної безпеки

ДСНС створила е-реєстри щодо аудиту пожежної та техногенної безпеки

Київ • УНН

 • 35524 перегляди

Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила електронні реєстри, щоб спростити реєстрацію бізнесу та підвищити пожежну безпеку, дозволивши незалежний аудит та страхування замість перевірок.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій створила і впроваджує в роботу нові електронні сервіси для забезпечення організації незалежного аудиту пожежної та техногенної безпеки суб’єктів господарювання. Мета створення е-реєстру – спростити ведення бізнесу та обмежити кількість різних перевірок. Але найголовніше – підвищити рівень пожежної безпеки. Про це повідомили на сайті ДСНС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в умовах повномасштабного вторгнення в Україні діє мораторій на проведення будь-яких заходів державного нагляду контролю, але свідомий бізнес все одно занепокоєний у тому числі й пожежною безпекою на своїх об’єктах.

Восени 2022 року Парламент ухвалив закон №2655-IX щодо дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності, який дає змогу суб’єктам господарювання із середнім та/або незначним ступенями ризику ініціювати на своїх об’єктах незалежний аудит відповідності вимогам пожежної й техногенної безпеки.

Це дозволить укласти договори страхування й зменшити кількість планових перевірок, збільшити період між ними й посилити гарантії відшкодування збитків у разі порушення бізнесом вимог пожежної безпеки.

На сьогодні у нас близько 205 тисяч суб’єктів господарювання з середнім і незначним ступенями ризику. У кожного суб’єкта є орієнтовно по 1-2 об’єкти, тобто загалом налічується 320-330 тис. об’єктів, які можуть піти шляхом аудиту і страхування

зазначили в ДСНС.

За умови наявності страхового поліса цивільної відповідальності планові перевірки суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику можуть не проводитися до 6 років поспіль, а з низьким ступенем ризику – до 10 років. Аудит не тягне за собою негативних наслідків і санкцій та є добровільним.

Доповнення

За понад рік із дня ухвалення закону вдалося провести велику підготовчу роботу й наразі на сайті ДСНС запрацювала електронна форма, через яку зацікавлені організації й експерти можуть подати документи для проходження професійної атестації та отримання кваліфікаційного сертифіката.

Окрім того, впроваджено е-реєстр організацій, які проводять аудит пожежної та техногенної безпеки, та експертів у сфері пожежної і техногенної безпеки, куди вноситимуть записи про видані сертифікати, та Реєстр договорів страхування, укладених за результатами аудиту й отриманих актів.

Незаконно звів багатоповерхівку на місці пожежної частини: підозрюють посадовця рятувальної служби10.08.23, 23:15 • 1267255 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЕкономіка
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