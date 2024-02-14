ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала электронные реестры, чтобы упростить регистрацию бизнеса и повысить пожарную безопасность, позволив независимый аудит и страхование вместо проверок.
На главном газопроводе Ирана произошел сильный взрыв на главном газопроводе Ирана
На магистральном газопроводе Ирана в городе Боруджен произошел мощный взрыв.
Россияне попали в 5-этажку в Селидово в Донецкой области: 4 человека ранены
Российские войска обстреляли 5-этажный жилой дом в Селидово Донецкой области, ранив 4 человек, в том числе 2 детей.
Италия выделит 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы
Италия планирует выделить 45 миллионов евро на восстановление исторического центра Одессы, который серьезно пострадал от российских атак.
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью $1 млн
США передали Украине оборудование для разминирования стоимостью 1 миллион долларов, чтобы помочь очистить от мин более трети украинской территории, которая была заминирована в результате российского вторжения.
Министра обороны США выписали из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин был выписан из больницы после лечения проблем с мочевым пузырем и вернется к работе в Пентагоне позже на этой неделе, восстанавливаясь дистанционно из дома.
Кубраков встретился с представителями трех международных банков, которые хотят инвестировать в восстановление Украины
Министр Кубраков встретился с представителями Банка развития Совета Европы, Всемирного банка и Европейского инвестиционного банка, чтобы обсудить вопросы финансирования проектов по восстановлению жилья, инфраструктуры и транспорта в Украине.
Bloomberg: главный советник Байдена по Латинской Америке уходит в отставку
Хуан Гонсалес, главный советник Байдена по вопросам Латинской Америки, уходит в отставку, что может осложнить усилия США в переговорах по демократическим реформам в Венесуэле в обмен на ослабление санкций.
Йоко Оно презентовала интерактивную выставку в лондонском Tate Modern
Йоко Оно представляет интерактивную ретроспективу своей 70-летней карьеры. В лондонском Тейт Модерн выставка художницы и активистки будет доступна с пятницы 15 февраля. На ней мастерица представит работы собранные за ее 70-летнюю карьеру. В частности, обещают выставить и работы, сделанные с Битлами.
Правительство реорганизовало два научных института
Кабинет Министров Украины одобрил слияние Института физической оптики с Львовским национальным университетом имени Ивана Франко и Научно-исследовательского института украиноведения с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко с целью оптимизации научных учреждений.