ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям создала и внедряет в работу новые электронные сервисы для обеспечения организации независимого аудита пожарной и техногенной безопасности субъектов хозяйствования. Цель создания е-реестра - упростить ведение бизнеса и ограничить количество различных проверок. Но самое главное - повысить уровень пожарной безопасности. Об этом сообщили на сайте ГСЧС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в условиях полномасштабного вторжения в Украине действует мораторий на проведение любых мероприятий государственного надзора контроля, но сознательный бизнес все равно обеспокоен в том числе и пожарной безопасностью на своих объектах.

Осенью 2022 года Парламент принял закон №2655-IX по дерегуляции бизнеса путем страхования гражданской ответственности, который позволяет субъектам хозяйствования со средней и/или незначительной степенью риска инициировать на своих объектах независимый аудит соответствия требованиям пожарной и техногенной безопасности.

Это позволит заключить договоры страхования и уменьшить количество плановых проверок, увеличить период между ними и усилить гарантии возмещения убытков в случае нарушения бизнесом требований пожарной безопасности.

На сегодня у нас около 205 тысяч субъектов хозяйствования со средней и незначительной степенями риска. У каждого субъекта есть ориентировочно по 1-2 объекта, то есть всего насчитывается 320-330 тыс. объектов, которые могут пойти по пути аудита и страхования отметили в ГСЧС.

При условии наличия страхового полиса гражданской ответственности плановые проверки субъектов хозяйствования со средней степенью риска могут не проводиться до 6 лет подряд, а с низкой степенью риска - до 10 лет. Аудит не влечет за собой негативных последствий и санкций и является добровольным.

Дополнение

За более чем год со дня принятия закона удалось провести большую подготовительную работу и сейчас на сайте ГСЧС заработала электронная форма, через которую заинтересованные организации и эксперты могут подать документы для прохождения профессиональной аттестации и получения квалификационного сертификата.

Кроме того, внедрен е-реестр организаций, которые проводят аудит пожарной и техногенной безопасности, и экспертов в сфере пожарной и техногенной безопасности, куда будут вносить записи о выданных сертификатах, и Реестр договоров страхования, заключенных по результатам аудита и полученных актов.

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