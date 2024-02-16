ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата

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Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
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Эксперт рассказала о факторах, влияющих на стоимость криптовалют в 2024 году
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Ремонт "синей ветки" столичного метро: на каком этапе работы
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко
15.02.24  •  160924 просмотра

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
14.02.24  •  241712 просмотра

Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
14.02.24  •  253659 просмотра

Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  216062 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  208530 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  217732 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  250428 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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В Украине вводится независимый аудит пожарной и техногенной безопасности, который позволит бизнесу оценить уровень безопасности и устранить недостатки без штрафных санкций.

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Президент Зеленский прибыл во Францию, чтобы встретиться с официальными лицами и подписать двустороннее соглашение о безопасности во время своего визита в Париж.

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Зеленский прибыл во Францию

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Индия возобновила импорт нефти из россии, приобретя партию нефти "Сокол" через трейдера и, вероятно, заплатив в дирхамах ОАЭ.

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Миллион дронов для Украины: Камышин предложил странам НАТО закупить беспилотники у украинских производителей

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины предложил странам НАТО закупить один миллион беспилотников у украинских производителей для оказания военной помощи Украине.

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