ГСЧС готовы внедрить независимый аудит пожарной и промышленной безопасности для улучшения бизнес-климата

В Украине вводят независимый аудит пожарной и техногенной безопасности. По данным ГСЧС этот механизм позволит субъектам хозяйствования со средней и незначительной степенью риска оценить свои объекты квалифицированными специалистами и отсрочить плановые проверки ГСЧС. Как это работает обсудили во время круглого стола по вопросам внедрения аудита и функционирования соответствующих е-реестров, передает УНН.

Решение о введении в Украине механизма аудита пожарной и техногенной безопасности является действительно новационным и отвечает требованиям времени. Его реализация поможет предпринимателям квалифицированно оценить уровень безопасности на их объектах и в случае необходимости - устранить недостатки без применения каких-либо взысканий. ГСЧС, со своей стороны, еще больше усилий сможет сосредоточить на вызовах, связанных с преодолением последствий российской вооруженной агрессии, и в то же время будет иметь понимание уровня пожарной и техногенной безопасности на предприятиях. - подчеркнул Владимир Демчук, в.и.о. председателя ГСЧС Украины.

Детали

Отмечается, что механизм аудита пожарной и техногенной безопасности и добровольного страхования сейчас внедряется в Украине для субъектов хозяйствования со средней и незначительной степенью риска и является абсолютно новым европейским подходом для улучшения бизнес-климата в государстве. Демчук отметил, что нормативная база для запуска процесса этого аудита уже готова,

И.о. Председателя ГСЧС пояснил, что этот аудит является добровольным, и не влечет за собой негативных последствий и санкций. Наоборот, он позволит уменьшить бизнесу количество плановых проверок, увеличить период между ними и усилить гарантии возмещения убытков в случае нарушения предприятиями требований пожарной и техногенной безопасности.

Владимир Демчук добавил, что ГСЧС создала и внедряет в работу новые электронные сервисы для обеспечения организации аудита и добровольного страхования гражданской ответственности. "Мы и в дальнейшем будем продолжать совершенствовать все эти процессы, ведь заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал поддержку со стороны государственных институтов, со стороны непосредственно ГСЧС. Наша основная цель - сделать все максимально простым и доступным и обеспечить усиление пожарной и техногенной безопасности в стране", - акцентировал и.о. Председателя ГСЧС.

ГСЧС создала е-реестры по аудиту пожарной и техногенной безопасности

Дополнительно

Председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко, который присутствовал на встрече, отметил, что внедрение этого аудита является одним из ключевых изменений в контексте работы ГСЧС.

Надеюсь, что бизнес прекратит видеть в ГСЧС один из контролирующих органов - тех, кто приходит и создает дополнительное давление на деятельность предприятий. А задача, которая стоит сейчас перед ГСЧС, - это сделать систему peopleless, paperless, перевести все в современные механизмы. - сказал нардепу Бондаренко.

Со своей стороны, президент Лиги страховых организаций Украины Виктор Берлин назвал механизм аудита и страхования гражданской ответственности правильным шагом, и заверил, что страховые компании готовы принимать новые вызовы и развивать сферу страховых услуг.