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Дружині Ф.Фійона пред'явлені офіційні звинувачення - ЗМІ

Дружині Ф.Фійона пред'явлені офіційні звинувачення - ЗМІ

Київ • УНН

 • 9165 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Французькі слідчі пред’явили офіційні звинувачення Пенелопі Фійон, дружині кандидата в президенти Франції Франсуа Фійона, передає УНН з посиланням на BFM TV.

Вона звинувачується в “співучасті в привласненні державних коштів”.

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П.Фійон, як повідомлялося, підозрювалася в тому, що отримувала тисячі євро за роботу в парламенті країни, яку фактично не виконувала.

Нагадаємо, французькі ЗМІ повідомили, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи як помічник чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, їм не вдалося знайти хоч кого-небудь, хто б пам’ятав, що дружина Ф.Фійона працювала в парламенті. У ЗМІ висловлювалося припущення, що П.Фійон платили з грошей, які призначалися її чоловікові як депутату від департаменту Сарта на півночі Франції.

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