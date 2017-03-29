Дружині Ф.Фійона пред'явлені офіційні звинувачення - ЗМІ

Вона звинувачується в “співучасті в привласненні державних коштів”.

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П.Фійон, як повідомлялося, підозрювалася в тому, що отримувала тисячі євро за роботу в парламенті країни, яку фактично не виконувала.

Нагадаємо, французькі ЗМІ повідомили, що дружина кандидата Пенелопа Фійон заробила близько 500 тисяч євро, працюючи як помічник чоловіка в парламенті. Однак, за даними журналістів, їм не вдалося знайти хоч кого-небудь, хто б пам’ятав, що дружина Ф.Фійона працювала в парламенті. У ЗМІ висловлювалося припущення, що П.Фійон платили з грошей, які призначалися її чоловікові як депутату від департаменту Сарта на півночі Франції.