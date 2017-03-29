Жене Ф.Фийона предъявлены официальные обвинения - СМИ

Она обвиняется в "соучастии в присвоении государственных средств".

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П.Фийон, как сообщалось, подозревалась в том, что получала тысячи евро за работу в парламенте страны, которую фактически не выполняла.

Напомним, французские СМИ сообщили, что жена кандидата Пенелопа Фийон заработала около 500 000 евро, работая как помощник человека в парламенте. Однако, по данным журналистов, им не удалось найти хоть кого-нибудь, кто бы помнил, что жена Ф.Фийона работала в парламенте. В СМИ высказывалось предположение, что П.Фийон платили из денег, которые предназначались ее мужу как депутату от департамента Сарта на севере Франции.