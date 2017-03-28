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Дружина нападника у Лондоні засудила його вчинок

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Дружина Халіда Масуда, який вчинив напад на Вестмінстерському мосту і поблизу будівлі британського парламенту ‎у Лондоні, заявила, що "засмучена і шокована" вчинком чоловіка, передає УНН з посиланням на ВВС.

Рохей Хідара засудила дії чоловіка. У заяві, оприлюдненій через поліцію, Р.Хідара висловила ‎співчуття родинам загиблих і побажала "якнайшвидшого одужання" пораненим у нападі в ‎Лондоні, який стався минулого тижня.‎

Халід Масуд наїхав на автомобілі на пішоходів на Вестмінстерському мосту. Після цього він ‎залишив машину і смертельно поранив ножем офіцера поліції перед британським парламентом. ‎Внаслідок нападу загинули четверо людей, десятки отримали поранення.‎

Самого Х.Масуда застрелила поліція перед будівлею парламенту.

Напередодні поліція Лондона заявила, що не виявила доказів, які б вказували на зв'язок нападника з Вестмінстерського мосту з угрупованнями "Ісламська держава" і "Аль-Каїда".

За словами представника лондонської поліції, Халід Масуд цікавився джихадом, але немає доказів, що він обговорював із кимось напад.

Мати нападника Джанет Аджай також заявила, що "шокована, відчуває гіркоту й ошелешення" через те, що сталося. За її словами, вона "пролила багато сліз через загиблих під час нападу".

Раніше "Ісламська держава" заявила, що бере на себе відповідальність за напад.

У поліції повідомили, що Х.Масудом не цікавилися секретні або антитерористичні служби. Лондонська поліція також заявила, що Халід Масуд діяв самотужки, але визнала необхідність додатково з'ясувати, чи були його дії зумовлені "терористичною пропагандою".

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