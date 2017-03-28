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Жена, устроившего нападение в Лондоне, осудила его поступок

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КИЕВ. 28 марта. УНН. Жена Халида Масуда, который совершил нападение на Вестминстерском мосту и у здания британского парламента в Лондоне, заявила, что "расстроена и шокирована" поступком мужа, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Рохея Хидари осудила действия мужчины. В заявлении, обнародованном через полицию, Р.Хидара выразила соболезнования семьям погибших и пожелала "скорейшего выздоровления" раненым в нападении в Лондоне, который произошел на прошлой неделе.

Халид Масуд наехал на автомобиле на пешеходов на Вестминстерском мосту. После этого он оставил машину и смертельно ранил ножом офицера полиции перед британским парламентом. В результате нападения погибли четыре человека, десятки получили ранения.

Самого Х.Масуда застрелила полиция перед зданием парламента.

Накануне полиция Лондона заявила, что не обнаружила доказательств, которые бы указывали на связь нападающего из Вестминстерского моста с группировками "Исламское государство" и "Аль-Каида".

По словам представителя лондонской полиции, Халид Масуд интересовался джихадом, но нет доказательств, что он обсуждал с кем-то нападение.

Мать нападающего Джанет Аджай также заявила, что "шокирована, чувствует горечь и ошеломление" из-за того, что произошло. По ее словам, она "пролила много слез из-за погибших во время нападения".

Ранее "Исламское государство" заявила, что берет на себя ответственность за нападение.

В полиции сообщили, что Х.Масудом не интересовались секретные или антитеррористические службы. Лондонская полиция также заявила, что Халид Масуд действовал в одиночку, но признала необходимость дополнительно выяснить, были ли его действия обусловлены "террористической пропагандой".

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