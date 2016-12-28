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Другу чорну скриньку Ту-154 підняли з дна Чорного моря

Другу чорну скриньку Ту-154 підняли з дна Чорного моря

Київ • УНН

 • 7916 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Другий бортовий самописець літака Ту-154 піднято з дна Чорного моря. Про це з посиланням на прес-службу міноборони РФ повідомляє ТАСС, передає УНН.

"Менше ніж півгодини тому виявлений і піднятий з дна другий бортовий самописець літака Ту-154", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 грудня вранці при вильоті з Сочі зазнав катастрофи військово-транспортний літак Ту-154. Він мав доставити до Сирії Академічний ансамбль пісні і танцю Російської армії імені О.В.Александрова, знімальні групи “Першого каналу”, НТВ і телеканалу “Звезда”, а також виконавчого директора фонду “Справедлива допомога” Єлизавету Глінку, відому як "доктор Ліза". Літак упав у море через лічені хвилини після зльоту. Загинули всі, хто перебував на борту, - 92 людини.

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