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Дрифт на Софійській площі: допитано свідка, який допомагав в організації зйомок

Київ • УНН

 • 29945 перегляди

КИЇВ. 11 серпня. УНН. Правоохоронці допитали жінку, яка безплатно допомагала компанії домовитися про зйомку дрифту на Софійській площі в Києві. Про це журналісту УНН повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

Цитата

“На цей час тривають слідчі дії, допитано свідка, яка допомагала в організації зйомок”, — сказала Максимець.

Деталі

Максимець зазначила, що жінка офіційно не працевлаштована в компанії, а допомагала на безоплатній основі.

Окрім того, вона повідомила, що вилучені автомобілі, на яких влаштували дрифт на Софійській площі наразі на спецмайданчику.

“Долю автомобілів має вирішити суд. Автомобілі вилучено і зараз вони на спецмайданчику”, — зазначила Максимець.

За її словами, автомобілі були вилучені у ході невідкладних слідчих дій і тепер суд має прийняти рішення щодо легалізації цих слідчих дій.

Доповнення

Компанія Red Bull Україна вибачилась перед мешканцями Києва та міською владою за відеозйомку на Софійській площі в Києві, де влаштували дрифт та визнала, що не дотрималися усіх необхідних процедур.

Що було раніше

10 серпня зранку у Києві на Софійській площі відбулися незаконні рекламні зйомки, де автомобілі дрифтували на великій швидкості посеред пішохідної зони.

Реакція на такі дії послідувала з боку Київської міської державної адміністрації та поліції Києва. У поліції за фактом події на Софійській площі розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. І КМДА, і поліція Києва заявили, що не давали ані дозволу, ані погодження.

Пізніше прокуратура вилучила автомобілі на яких влаштували екстремальний дрифт на Софійській площі у Києві.

Як заявив у Facebook колишній міністр екології Ігор Шевченко, заїзди влаштувала компанія Red Bull нібито за погодженням з поліцією та керівництвом заповідника.

Також повідомлялося, що у заїздах брала участь співачка Альона Альона. Про це вона повідомила у своєму акаунті Instagram. Однак наразі відео вже недоступне. Утім, його встигли поширити в інших соцмережах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Alyona Alyona під релізом кліпу захейтили після скандального дрифту: вона прийшла "мити" Софійську шваброю

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