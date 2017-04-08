ДПСУ: найняті для вбивства В.Плахотюка координувалися з ФСБ РФ

“Завершується спеціальна міжнародна операція по ліквідації організованого злочинного угруповання (ОЗГ), яке мало на меті фізичне знищення голови Демократичної партії Республіки Молдова Володимира Плахотнюка. До злочинного угруповання входили громадяни України та Молдови. Зв’язки керівників ОЗГ вказують на те, що супроводжували реалізацію злочину представники ФСБ РФ”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після завершення задуманого вбивці мали повернутися до України. Таким чином задум зловмисників полягав у тому, щоб дискредитувати правоохоронну систему нашої країни та погіршити українсько-молдовські міждержавні стосунки, додали у відомстві.

Вказано, що процесуальне керівництво здійснювала Генеральна прокуратура України. З боку МВС слідство вела Національна поліція, а оперативно реалізувала задумане, від моменту отримання первинної операції і до затримання злочинців, Державна прикордонна служба у взаємодії із Службою безпеки України та Національною поліцією. Усі дії проводилися по обидва боки кордону спільно з правоохоронними органами Республіки Молдова.

Інформацію про можливу підготовку замовного вбивства ДПСУ отримала кілька місяців тому. Відразу Генпрокуратурою було відкрито кримінальне провадження за ст. 14 (“Готування до злочину”), ст. 28 (“Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією”) та ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України.

Нагадаємо, за вбивство екс-віце-спікера парламенту Молдови виконавцям пообіцяли 200 тис. дол.