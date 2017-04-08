ГПСУ: нанятые для убийства В.Плахотюка координировались с ФСБ РФ

"Завершается специальная международная операция по ликвидации организованной преступной группировки (ОПГ), цель которого заключалась в физическом уничтожении председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. В преступную группировку входили граждане Украины и Молдовы. Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом замысел злоумышленников состоял в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинский-молдавские межгосударственные отношения, добавили в ведомстве.

Указано, что процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура Украины. Со стороны МВД следствие вела Национальная полиция, а оперативно реализовала задуманное, с момента получения первичной операции и до задержания преступников, Государственная пограничная служба во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией. Все действия проводились по обе стороны границы совместно с правоохранительными органами Республики Молдова.

Информацию о возможной подготовке заказного убийства ГПСУ получила несколько месяцев назад. Сразу Генпрокуратурой было открыто уголовное производство по ст. 14 ( "Приготовление к преступлению"), ст. 28 ( "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией") и ст. 115 ( "Умышленное убийство") УК Украины.

Напомним, за убийство экс-вице-спикера парламента Молдовы исполнителям пообещали 200 тыс. долл.