ГПСУ: нанятые для убийства В.Плахотюка координировались с ФСБ РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43807 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103199 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158431 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117293 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117055 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112871 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104508 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107139 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103625 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154096 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 8 апреля. УНН. Связи руководителей организованной преступной группировки (ОПГ), цель которого заключалась в физическом уничтожении бывшего вице-спикера парламента Молдовы, председателя Демократической партии РМ Владимира Плахотнюка, указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители ФСБ РФ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Завершается специальная международная операция по ликвидации организованной преступной группировки (ОПГ), цель которого заключалась в физическом уничтожении председателя Демократической партии Молдовы Владимира Плахотнюка. В преступную группировку входили граждане Украины и Молдовы. Связи руководителей ОПГ указывают на то, что сопровождали реализацию преступления представители ФСБ РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после завершения задуманного убийцы должны были вернуться в Украину. Таким образом замысел злоумышленников состоял в том, чтобы дискредитировать правоохранительную систему нашей страны и ухудшить украинский-молдавские межгосударственные отношения, добавили в ведомстве.

Указано, что процессуальное руководство осуществляла Генеральная прокуратура Украины. Со стороны МВД следствие вела Национальная полиция, а оперативно реализовала задуманное, с момента получения первичной операции и до задержания преступников, Государственная пограничная служба во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Национальной полицией. Все действия проводились по обе стороны границы совместно с правоохранительными органами Республики Молдова.

Информацию о возможной подготовке заказного убийства ГПСУ получила несколько месяцев назад. Сразу Генпрокуратурой было открыто уголовное производство по ст. 14 ( "Приготовление к преступлению"), ст. 28 ( "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией") и ст. 115 ( "Умышленное убийство") УК Украины.

Напомним, за убийство экс-вице-спикера парламента Молдовы исполнителям пообещали 200 тыс. долл.

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