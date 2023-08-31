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"Дорога добра" від WOG знову об'єднує українців, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни

"Дорога добра" від WOG знову об'єднує українців, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни

Київ • УНН

 • 986335 перегляди

КИЇВ. 31 серпня. УНН. 1 вересня стартує благодійний проєкт мережі АЗК WOG «Дорога добра». Його традиційним атрибутом є фіолетові горнятка з єдинорогами, з яких упродовж акції можна буде посмакувати улюбленими напоями.

Благодійним партнером «Дороги добра» є громадська організація «Фонд Маша», амбасадором – Маша Єфросиніна.

Цьогоріч мета проєкту – зібрати 3 млн грн на закупівлю обладнання для дитячих лікарень, де лікують дітей, які постраждали від війни. Долучитися до когорти тих, хто допомагає в порятунку життів маленьких українців, просто: варто лише придбати на будь-якому АЗК WOG напій у благодійному фіолетовому горнятку з єдинорогом. Кошти від продажу цього горнятка будуть спрямовані до «Фонду Маша» на закупівлю обладнання.

«Дорога добра» зародилася в ті часи, коли корпоративна соціальна відповідальність не була мейнстрімом. Ключовою метою проєкту завжди був порятунок дітей. До повномасштабного вторгнення ми системно допомагали лікарням, що спеціалізуються на лікуванні малечі з серцевими хворобами. Після 24 лютого 2022 року змістили акцент на підтримку медзакладів, що рятують діток, які отримали поранення від терористичних дій країни-агресора. Завдяки всім, хто долучається до ініціативи, другий рік поспіль лікарні отримують вкрай необхідне обладнання. Фіолетове горнятко стало не просто символом проєкту, а й дієвим інструментом допомоги та наочною демонстрацією того, що кожне горнятко кави рятує», - зазначає Геннадій Карлінський, директор з маркетингу мережі АЗК WOG.

Цього року у межах проєкту планується закупити біохімічний автоматичний аналізатор для Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, рентгенівську систему з функціями ортопантомографії та телерентгенографії і обладнання для отримання цифрових рентгенівських знімків для Міської дитячої лікарні №5 Запоріжжя.

«П'ятий рік поспіль я долучаюся до проєкту «Дорога добра» як співорганізатор та амбасадор. Допомога дітям – це одна з найважливіших місій, оскільки в суспільства, яке не дбає про наступні покоління, немає майбутнього. Для мене вкрай важливо, що бізнес, фонди та українці системно об’єднують зусилля задля вирішення цього питання. У рази більшої ваги це набуває в часи війни, коли дії агресора травмують тисячі дітей. Допомогти врятувати їх – наша спільна мета», - підкреслила співорганізатор та амбасадор проєкту «Дорога добра» Маша Єфросиніна.

Мережа АЗК WOG реалізовує благодійний проєкт «Дорога добра» сімнадцятий рік поспіль. Щороку – це сотні тисяч благодійників, які долучаються до ініціативи; кілька операційних, що отримують нове обладнання. За весь час реалізації проєкту вдалося допомогти з обладнанням понад 30 лікарням, лікарі яких змогли врятувати тисячі діток. А ще – на цьому проєкті виросло ціле покоління українців, яке сьогодні заїжджає на АЗК зі своїми дітками, щоб пригостити їх улюбленими напоями у фіолетових горнятках з єдинорогом і допомогти врятувати дитячі життя.

Окрім того, у проєкті «Дорога добра» закладена вагома складова – формування культури благодійності в українців, яка в часи війни проявляється у підтримці й допомозі тим, хто опинився в скруті й потребує цього найбільше.

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