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"Дорога добра" от WOG помогает детям, пострадавшим от войны

"Дорога добра" от WOG помогает детям, пострадавшим от войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 августа. УНН. 1 сентября стартует благотворительный проект сети АЗК WOG "Дорога добра". Его традиционным атрибутом являются фиолетовые стаканчики с единорогами, из которых на протяжении акции можно будет выпить любимые напитки.

Благотворительным партнером "Дороги добра" является общественная организация "Фонд Маша", амбассадором – Маша Ефросинина.

В этом году цель проекта – собрать 3 млн грн на закупку оборудования для детских больниц, где лечат пострадавших от войны детей. Приобщиться к когорте тех, кто помогает в спасении жизней маленьких украинцев, просто: стоит только приобрести на любом АЗК WOG напиток в благотворительном фиолетовом стаканчике с единорогом. Средства от продажи этого стаканчика будут направлены в “Фонд Маша” на закупку оборудования.

"Дорога добра" зародилась в те времена, когда корпоративная социальная ответственность не была мейнстримом. Ключевой целью проекта всегда было спасение детей. До полномасштабного вторжения мы системно помогали больницам, специализирующимся на лечении малышей с сердечными заболеваниями. После 24 февраля 2022 года сместили акцент на поддержку медучреждений, которые спасают детей, получивших ранения от террористических действий страны-агрессора. Благодаря всем, кто поддерживает инициативу, второй год подряд больницы получают крайне необходимое оборудование. Фиолетовый стакан стал не просто символом проекта, но и действенным инструментом помощи и наглядной демонстрацией того, что каждый стакан кофе спасает”, – отмечает Геннадий Карлинский, директор по маркетингу сети АЗК WOG.

В этом году в рамках проекта планируется закупить биохимический автоматический анализатор для Одесской областной детской клинической больницы, рентгеновскую систему с функциями ортопантомографии и телерентгенографии, а также оборудование для получения цифровых рентгеновских снимков для Городской детской больницы №5 Запорожья.

“Пятый год подряд я присоединяюсь к проекту “Дорога добра” в качестве соорганизатора и амбассадора. Помощь детям – это одна из важнейших миссий, поскольку у общества, не заботящегося о будущих поколениях, нет будущего. Для меня очень важно, что бизнес, фонды и украинцы системно объединяют усилия для решения этого вопроса. В разы большее значение это приобретает во время войны, когда действия агрессора травмируют тысячи детей. Помочь спасти их – наша общая цель”, – подчеркнула соорганизатор и амбассадор проекта “Дорога добра” Маша Ефросинина.

Сеть АЗК WOG реализует благотворительный проект “Дорога добра” семнадцатый год подряд. Ежегодно – это сотни тысяч благотворителей, приобщающихся к инициативе; несколько операционных, получивших новое оборудование. За все время реализации проекта удалось помочь с оборудованием более 30 больницам, врачи которых смогли спасти тысячи детей. А еще – на этом проекте выросло целое поколение украинцев, которое сегодня заезжает на АЗК со своими детьми, чтобы угостить их любимыми напитками в фиолетовых стаканчиках с единорогом и помочь спасти детские жизни.

Кроме того, в проекте “Дорога добра” заложена весомая составляющая – формирование культуры благотворительности у украинцев, которая во время войны проявляется в поддержке и помощи тем, кто оказался в беде и нуждается в этом больше всего.

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