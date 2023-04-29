Донеччина: росіяни зранку обстріляли Малотаранівку, серед поранених дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російські війська сьогодні вранці обстріляли Малотаранівку у Донецькій області, відомо про двох поранених. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Зранку росіяни обстріляли Малотаранівку Краматорської громади. Поранено 2 людини, у тому числі дитина дістала тяжкі опіки - її доставили до лікарні", - повідомив Кириленко.
Деталі
З його слів, ситуація по напрямках така:
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- На Донецькому напрямку 15 разів під обстріли з різної зброї потрапляла Авдіївка - місто продовжують рівняти з землею. Цього разу постраждали житловий сектор, промзона, АКХЗ, автобаза і територія кемпінгу. Інформація про поранених та загиблих не надходила. У Курахівській громаді пошкоджено будинок у Гострому, обстрілів зазнали також околиці Курахового та Острівського. По Мар’їнці росіяни неодноразово стріляли з артилерії.
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- На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 2 поранено у Торецьку - пошкоджено 16 будинків, 3 інфраструктурні об’єкти і 2 адмінбудівлі. Під вогнем Часів Яр - поранено 2 людини, пошкоджено приватний будинок і 2 будівлі підприємства.
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- На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки у Лиманській громаді: у Торському і Зарічному. Вночі ворог обстріляв Святогірськ - без жертв.
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Доповнення
За 28 квітня росіяни вбили 1 жителя у Торецьку. Ще 11 людей в області дістали поранення.