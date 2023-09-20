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Додаткові понад 300 млрд грн на оборону: Рада підтримала зміни до бюджету

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №10038 про перегляд Державного бюджету України на 2023 рік. Зокрема, пропонується спрямувати майже 303 млрд гр на потреби оборони. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, пише УНН.

Цитата

«Рада підтримала виділення додаткових 328,5 млрд на оборону в цьому році! (№10038). За – 302», - написав Гончаренко.

Він зауважив, що законопроєкт проголосований тільки в першому читанні.

«Це означає, що далі будуть правки і голосування у другому читанні», - додав Гончаренко.

Доповнення

Профільний комітет запропонував Верховній Раді України збільшити в державному бюджеті видатки на сектор оборони та безпеки на 302.6 млрд грн.

Українські Національні Новини

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