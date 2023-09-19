Рада може збільшити видатки на сектор оборони на понад 302 млрд грн

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“Комітет Верховної Ради України з питань бюджету рекомендував Верховній Раді України прийняти за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2023 рік” щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони та вирішення першочергових питань, реєстр. № 10038 від 12.09.2023 року”, - повідомив Мельничук.

Проектом Закону передбачається збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 322.5 млрд грн з метою забезпечення невідкладних заходів, спрямованих на протидію широкомасштабній збройній агресії російської федерації проти України, та вирішення інших першочергових питань держави.

Зокрема, на національну безпеку та оборону передбачені додаткові видатки у сумі 302.6 млрд грн.

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