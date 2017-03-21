Дочка Д.Трампа отримає офіс у Білому домі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Дочка президента США Дональда ТрамІванка Трамп отримає власний офіс у Білому домі, передає УНН з посиланням на BBC.
Офіс буде розташований у західному крилі — частині виконавчої влади США. Донька Д.Трампа не матиме ані посади, ані зарплати, але матиме офіційний доступ до секретної інформації.
Як зазначається, адвокат І.Трамп пояснив, що вона слугуватиме “очима та вухами” Д.Трампа та буде його радницею.
У Білому домі вже працює чоловік І.Трамп Джаред Кушнер, якого призначили старшим радником президента.
Вплив подружжя на президента Сполучених Штатів викликає питання щодо можливих конфліктів інтересів та провокування суперечок щодо того, чи розділяє родина Трампів політичні та бізнес інтереси країни.
Як повідомляв УНН, Президент США стане дідусем дев’ятий раз.