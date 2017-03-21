Дочь Д.Трампа получит офис в Белом доме

Офис будет расположен в западном крыле - части исполнительной власти США. У дочери Д.Трампа не будет ни должности, ни зарплаты, но она будет иметь официальный доступ к секретной информации.

Как отмечается, адвокат И.Трампа объяснил, что она будет служить "глазами и ушами" Д.Трампа и будет его советницей.

В Белом доме уже работает человек И.Трампа Джаред Кушнер, которого назначили старшим советником президента.

Влияние супругов на президента Соединенных Штатов вызывает вопрос о возможных конфликтах интересов и провоцирование споров относительно того, разделяет ли семья Трампов политические и бизнес интересы страны.

Как сообщал УНН, Президент США станет дедушкой девятый раз.