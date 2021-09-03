Добовий приріст COVID-19 в Ізраїлі вперше перевищив 12 тисяч випадків з початку пандемії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомило про 12 776 нових випадків зараження коронавірусом напередодні, що є новим антирекордом з початку епідемії, інформує УНН.
Деталі
В даний час в Ізраїлі реєструють більше 10 тисяч нових випадків зараження протягом останніх чотирьох днів поспіль.
Кількість загиблих склало 7 122 людини, за останню добу 32 смертельні випадки.
Згідно зі звітом міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, 41% заражених коронавірусом в країні - у віковій категорії 0-19 років. І тільки 9% - старше 60 років. При цьому 76% тяжкохворих старше 60 років.
За даними міністерства охорони здоров'я Ізраїлю на 3 вересня, першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 6 005 150 осіб (64% населення країни, 88% дорослого населення), другу дозу - 5 501 924 особи (59% населення країни, 81% дорослого населення). 2 493 222 людини щеплені третьої дозою (27% населення країни, 37% дорослого населення).
Доповнення
В Ізраїлі вже почалася кампанія по ревакцинації від коронавірусної інфекції. Бустерні щеплення в першу чергу почали пропонувати літнім і людям з хронічними захворюваннями. Поступово вікова планка знижується. 31 серпня командування Армії оборони Ізраїлю оголосило, що почне ревакцинувати військовослужбовців, навіть у віковій групі від 18 до 30 років.