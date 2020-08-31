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До зниження рейтингу "Слуги народу" призводить відсутність виконання соціальних зобов'язань - Дубінський

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. До зниження рейтингу "Слуги народу" призводить відсутність виконання соціальних зобов'язань: зниження тарифів, підвищення пенсій і соціальних стандартів. Про це сказав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.

До зниження рейтингу "Слуги народу" призводить відсутність виконання соціальних зобов'язань - Дубінський

"Очевидно було, що й року буде мало, якщо ті обіцянки, які ми давали на старті компанії, почали раптом трохи розходитися з тими обіцянками, які раптом ми вирішили давати в кінці. Щось вийшло, щось не вийшло. Це очевидно. Мені здається, найголовніше, що не вийшло, що сьогодні призводить до зміни рейтингу нашої політичної сили, до його зниження, скажімо так, це відсутність виконання саме соціальних зобов'язань, які бралися на себе партією "Слуга народу" перед виборами, а саме зниження тарифів, а саме підвищення пенсій, а саме підвищення соціальних стандартів і рівня життя", - сказав Олександр Дубінський.

Він зазначив, що коли вони починають говорити, що підвищують мінімальну зарплату, то самі прекрасно розуміють, що підміняють поняття підвищення рівня життя і зарплат підвищенням бази для оподаткування.

"Мінімальна пенсія як була 1750 грн, так і залишилася. Тому, якщо ми говоримо про якісь підйом, то, напевно, варто було б починати з пенсій", - додав Олександр Дубінський.

Нагадаємо, Олександр Корнієнко пояснив, з чим пов'язане падіння рейтингу "Слуг народу".

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