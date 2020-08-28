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Корниенко объяснил, с чем связано падение рейтинга "Слуг народа"

Киев • УНН

 • 17235 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Падение рейтинга “Слуги народа” связано с тем, что люди ожидали результатов за год, медиаполе — токсическое, а у общества есть запрос на справедливость. Такое объяснение привел председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко в эфире радио "НВ", передает УНН.

Корниенко объяснил, с чем связано падение рейтинга "Слуг народа"

“Несколько есть (проблем — ред.). Первая, это вообще сама структура наших избирателей, наших сторонников. Честно, 20% из них отвечали сразу, что они готовы ждать результатов год ... „Слуга народа“ только начинала свою деятельность, был такой вопрос, „Сколько вы готовы ждать результатов“ ... Год прошел, кто-то увидел результаты, кто-то нет. Начинают определяться дальше. Второй момент, конечно, это мы ... Они не могут быть такими, что всем нравятся. В присутствии достаточно агрессивного, если не говорить токсичного, медиаполя, со стороны некоторых наших политических оппонентов, понятно, что оно так, не всегда плюсы, иногда больше внимания к минусам”, — сказал Александр Корниенко.

По его словам, есть их просчеты, такие, как кадровые проблемы.

“Действительно проблема такая определенная с качеством работы наших народных депутатов, наших, возможно, представителей в правительстве некоторых, и в прошлом правительстве, которое было в отставку отправлено, и в этом правительстве”, — добавил Александр Корниенко.

Он отметил, что также по многим людям не решен вопрос справедливости.

“Мы уже сменили второго генерального прокурора ... Опять же, есть запрос на справедливость, на честные расследования. Во многих сферах. И в уголовном, и в экономической”, — сказал Корниенко.

Напомним, Разумков считает падение рейтинга “Слуги народа” не катастрофическим.

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