Разумков вважає падіння рейтингу "Слуги народу" не катастрофічним

“Будь-яка влада втрачає рейтинги. Це може відбуватися поступово, якщо ми подивимося на рейтинг довіри і рейтинг підтримки на рівні парламентських виборів, то зниження достатньо невелике. Якщо ми говоримо про місцевий результат, при всій повазі до соціологів і колег, це не зовсім репрезентативний результат, тому що ми не бачимо кандидатів, які будуть висуватися від „Слуги народу“, від „Європейської солідарності“, від ОПЗЖ і інших політичних сил. Якщо ми говоримо з вами про місцеві партійні структури, завжди місцева система — місцеві вибори і місцеві партії, якщо вони були пов’язані з рейтинговим мером, давали непоганий результат. Тому я сьогодні нічого катастрофічного поки що не бачу. Якщо ми говоримо з вами про парламентські вибори, то на щастя, їх найближчим часом не планується і ті результати, які є, дійсно, у деяких політичних сил ми бачимо зростання. Якщо ми подивимось на „Слугу народу“, трохи є просідання, але якщо ми порівняємо, наприклад, в історії Украіни, то це не те просідання, яке ми могли спостерігати в інших політичних силах”, — заявив він.

Він також зауважив, що просідання рейтингу — комплексне питання, яке за його словами, пов’язане із впровадженням реформ, а також з критикою ВР у публічному просторі.

Він також зауважив, що наразі “зарано оцінювати провали влади”, так само як і позитивні результати її роботи, оскільки повинен пройти деякий час.

“Друге — ми фактично живемо в виборчому періоді. Були президентські вибори, парламентські, зараз починаються місцеві. І це завжди так само відображається на оцінці тих чи інших рішень як влади, так парламенту в цілому, Президента, Кабінету міністрів”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, голова ВРУ вважає, що реформа децентралізації наближається до свого завершення.